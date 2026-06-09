أميركا: زيادة ملحوظة بصادرات النفط عبر هرمز

واشنطن (وكالات)



قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، أمس، إن حركة الملاحة وتصدير النفط عبر مضيق هرمز يشهدان زيادة «ملحوظة للغاية».

وأضاف رايت رداً على سؤال عن ⁠معدل تدفق السفن عبر المضيق مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوع ​أو أسبوعين: «أود أن أقول إنها تشهد زيادة ملحوظة للغاية». ​وذكر ‌أن صادرات النفط عبر مضيق هرمز ⁠والخليج ​زادت «وستواصل الازدياد». وأدلى رايت بهذه التصريحات خلال مؤتمر للمجلس الأطلسي، مضيفاً أن الأمر سيستغرق عدة أشهر للعودة إلى التدفقات الطبيعية للطاقة بمجرد انتهاء الحرب. وتوقفت حركة السفن في المضيق إلى حد ‌بعيد منذ الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في أواخر ‌فبراير، مما عطّل نحو 20 % من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.