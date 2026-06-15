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ترامب: بدء خروج السفن من مضيق هرمز

سفن في مضيق هرمز
15 يونيو 2026 18:08

قال ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ​اليوم ​الاثنين، ‌إن ⁠العديد ​من السفن المحملة بالنفط بدأت ‌في الخروج من مضيق ‌هرمز.
وكتب ترامب في ​منشور على منصة تروث سوشال "بدأت السفن، وكثير منها ‌محمل بالنفط، ​في التحرك للخروج من ​مضيق ‌هرمز. ⁠تسلك ‌السفن ‌ممرا جنوبيا يتمتع ⁠بأمان وحماية ​عالية".
وأشار إلى وجود ممرات أخرى.

كان ترامب أعلن، في وقت سابق، أن الاتفاق مع إيران أنجز بالكامل وأنه يسمح بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأميركي على الفور.

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وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" "اكتمل الآن الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية​​​. تهانينا للجميع".

وأضاف "بموجب هذا، أفوض بشكل كامل فتح مضيق هرمز دون رسوم، وفي الوقت نفسه أفوض الرفع الفوري للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة".

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
مضيق هرمز
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