ترامب يصل إلى أوروبا لحضور قمة مجموعة السبع

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أوروبا، اليوم الاثنين، لحضور اجتماعات قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، بعد يوم من التوصل إلى اتفاق مع طهران يهدف إلى إنهاء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وأظهرت مقاطع فيديو الرئيس الأميركي وهو يهبط من طائرة الرئاسة الأميركية "إير فورس وان" في مطار جنيف في سويسرا قبل أن يتوجه إلى مقر انعقاد القمة على ضفاف بحيرة جنيف.

من المتوقع أن يهيمن الاتفاق مع إيران بقوة على المباحثات بين زعماء المجموعة خلال الاجتماعات التي تستمر على مدار ثلاثة أيام.

ويجتمع زعماء دول مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان، خلال الفترة من اليوم حتى بعد غد الأربعاء في منتجع إيفيان الفرنسي المطل على بحيرة جنيف.