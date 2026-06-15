الأمم المتحدة: ضرورة تثبيت وقف  إطلاق النار في غزة

جنيف (الاتحاد)



أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، أمس، خلال افتتاح أعمال الدورة الـ62 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتحقيق تهدئة مستدامة، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت نحو ألف فلسطيني منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، إضافة إلى تشديد القيود على دخول المساعدات الإنسانية، مما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. وفي الضفة الغربية، قال المفوض الأممي، إن وتيرة التهجير، وتدمير المجتمعات ومصادرة الأراضي تسارعت، لافتاً إلى سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين واعتقال المئات، في ظل استمرار عمليات الاستيطان والتوسع الجغرافي. وأضاف أن بعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين تتضمن دعوات لتهجير الفلسطينيين أو منع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، واصفاً ذلك بأنه غير قانوني، وأكد ضرورة ممارسة ضغوط دولية لوقف إطلاق النار ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وهدمت إسرائيل 7 بنايات بمحافظة جنين في الضفة الغربية المحتلة، أمس، ضمن عمليات هدم واسعة أدانتها وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، وعدَّتها خطوة ضمن سياسة تهجير قسري للفلسطينيين. كما صعّد مستوطنون، أمس، اعتداءاتهم في مناطق عدة بمحافظة رام الله والبيرة وسط الضفة، ما أسفر عن إحراق مركبات والاعتداء على قرى ومحاولة إحراق مسجد.