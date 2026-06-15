الثلاثاء 16 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: ضرورة تثبيت وقف  إطلاق النار في غزة

فولكر تورك
16 يونيو 2026 01:05

جنيف (الاتحاد)

أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، أمس، خلال افتتاح أعمال الدورة الـ62 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتحقيق تهدئة مستدامة، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت نحو ألف فلسطيني منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، إضافة إلى تشديد القيود على دخول المساعدات الإنسانية، مما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. وفي الضفة الغربية، قال المفوض الأممي، إن وتيرة التهجير، وتدمير المجتمعات ومصادرة الأراضي تسارعت، لافتاً إلى سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين واعتقال المئات، في ظل استمرار عمليات الاستيطان والتوسع الجغرافي. وأضاف أن بعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين تتضمن دعوات لتهجير الفلسطينيين أو منع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، واصفاً ذلك بأنه غير قانوني، وأكد ضرورة ممارسة ضغوط دولية لوقف إطلاق النار ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وهدمت إسرائيل 7 بنايات بمحافظة جنين في الضفة الغربية المحتلة، أمس، ضمن عمليات هدم واسعة أدانتها وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، وعدَّتها خطوة ضمن سياسة تهجير قسري للفلسطينيين. كما صعّد مستوطنون، أمس، اعتداءاتهم في مناطق عدة بمحافظة رام الله والبيرة وسط الضفة، ما أسفر عن إحراق مركبات والاعتداء على قرى ومحاولة إحراق مسجد.

أخبار ذات صلة
ترحيب دولي واسع بالاتفاق الأميركي الإيراني لإنهاء الحرب
لبنان: ضرورة الاستفادة من الفرصة المتاحة لوقف التصعيد
فولكر تورك
حرب غزة
فلسطين
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
الأمم المتحدة
غزة
آخر الأخبار
رئيس الدولة يشارك في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا
علوم الدار
رئيس الدولة يشارك في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا
اليوم 17:21
سفن راسية في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
ترحيب دولي واسع بالاتفاق الأميركي الإيراني لإنهاء الحرب
16 يونيو 2026
الرئيسان الأميركي والفرنسي خلال اجتماع على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان وسط شرق فرنسا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يعلن عن بدء خروج سفن النفط من مضيق هرمز
16 يونيو 2026
الرئيس الأوكراني ورئيسة الوزراء أثناء زيارتهما لكاتدرائية استُهدفت بغارة روسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قتلى بهجمات روسية وأوكرانيا تستهدف شبه جزيرة القرم
16 يونيو 2026
فتاة نازحة تسير فوق منزل دمره الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: ضرورة الاستفادة من الفرصة المتاحة لوقف التصعيد
16 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©