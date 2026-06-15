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قتلى بهجمات روسية وأوكرانيا تستهدف شبه جزيرة القرم

الرئيس الأوكراني ورئيسة الوزراء أثناء زيارتهما لكاتدرائية استُهدفت بغارة روسية (أ ف ب)
16 يونيو 2026 01:05

كييف (وكالات) 

قُتل 11 شخصاً على الأقل في أوكرانيا، أمس، جراء سلسلة هجمات روسية من بينها هجوم على العاصمة كييف أسفر عن اشتعال حريق في كاتدرائية أثرية، مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، قادة مجموعة السبع المشاركين في قمة بفرنسا، إلى الرد بشكل «حاسم وملموس» على الموجة الجديدة من الضربات الروسية عبر تعزيز الدعم للدفاعات الجوية الأوكرانية، ولا سيما القدرات المضادة للصواريخ البالستية.
وفي كييف، شوهد سكان يركضون في الشوارع بحثاً عن ملاذ آمن، فيما وميض القصف يضيء سماء العاصمة والحرائق تشتعل. وقال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو إن حريقاً اندلع في كاتدرائية مدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو.
واعتبر زيلينسكي الذي تفقّد الموقع صباح أمس بعد إخماد الحريق، أن روسيا استهدفت عمداً بواسطة طائرتين مسيّرتين جزءاً من المدينة الذي تقع فيها الكنيسة.
غير أن الجيش الروسي أعلن استهداف مواقع عسكرية أوكرانية في العاصمة كييف، وكذلك في منطقتَي خاركيف ودنيبرو، نافياً استهداف الكاتدرائية. 
وتضررت واجهة الكاتدرائية بشكل كبير، ودُمّر جزء من سقفها، لكن الأيقونات بداخلها لم تتأذَ.
وعلّق الرئيس الفرنسي إيمانويل عبر «إكس»: «لا شيء يبرّر الاعتداء على تراثنا العالمي». وقال سلاح الجو الأوكراني إن موسكو أطلقت 70 صاروخاً و611 طائرة مسيَّرة، استهدفت العاصمة بشكل رئيس، مضيفاً أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت منها 50 صاروخاً و582 طائرة مسيَّرة. وأعلن الجيش الروسي أنه استهدف مصانع عسكرية تنتج الطائرات المسيَّرة والذخيرة، إضافة إلى مطارات عسكرية ومراكز تجنيد.
في المقابل، قال ​فلاديمير سالدو، الحاكم الذي عيّنته ⁠روسيا للأجزاء التي ​تسيطر ​عليها ‌في ⁠منطقة ​خيرسون، أمس، إن جسرين يربطان ‌الجزء الخاضع للسيطرة ‌الروسية في خيرسون بشبه ​جزيرة القرم تضررا، وتم تعليق حركة ‌المرور عليهما ​جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيَّرة ​خلال ‌الليل.

إجراءات
الى ذلك، فرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المزيد من العقوبات على أشخاص ومنظمات لدعمهم حرب روسيا ضد أوكرانيا، بينما يجري العمل على مجموعة جديدة من العقوبات ضد الكرملين.
وقالت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أمس، «إن هذه الإجراءات تستهدف قلب المجمع الصناعي العسكري الروسي، وأسطول الظل الروسي».

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