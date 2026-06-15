الجيش الأميركي: تحطم قاذفة في كاليفورنيا

أعلنت قاعدة إدواردز الجوية الأميركية تحطّم قاذفة من طراز بي-52 في ولاية كاليفورنيا، الاثنين.

وقالت القاعدة، في منشور على موقع فيسبوك: "تحطّمت طائرة من طراز بي-52 ستراتوفورتريس تابعة لسلاح الجو الأميركي بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار إدواردز في تمام الساعة 11,20 صباحا".

وأضافت أنّ "فرق الطوارئ وصلت على الفور إلى موقع الحادث، ولا يزال الوضع قيد التحقيق".

ولم ترد تفاصيل فورية عن الخسائر، بينما امتنع متحدث باسم القاعدة عن تقديم أي معلومات إضافية.

وأفاد صحافي، موجود في مروحية بث، بتصاعد "عمود كبير" من الدخان الأسود في أعقاب الحادث.

وشوهدت مركبات طوارئ عدة بالقرب من البقعة المحترقة.

وطائرة بي-52 هي قاذفة قنابل بعيدة المدى تستخدمها القوات الجوية الأميركية منذ خمسينيات القرن الماضي.

وبمدى قتالي أقصى يتراوح بين 14 ألف كيلومتر و16 ألفا، فإن الطائرة قادرة على حمل أسلحة نووية.