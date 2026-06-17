أمين عام مجلس التعاون يُشيد بالتنسيق رفيع المستوى بين وزارات داخلية دول التعاون

أشاد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالجهود المشتركة للجهات المعنية بوزارات الداخلية بدول المجلس في التنسيق رفيع المستوى.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه لمقر الاجتماع الثامن عشر للجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة بدول مجلس التعاون، اليوم الأربعاء بحضور عدد من المسؤولين في وزارات الداخلية والجهات المعنية بدول المجلس.

وأشار معاليه خلال كلمته، إلى توجيهات أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية خلال اجتماعهم الأخير في مدينة الرياض، بشأن أهمية تعزيز وتكثيف الجهود الأمنية الخليجية المشتركة، خاصةً في ظل ما شهدته منطقتنا من تطورات أمنية غير مسبوقة.

وأعرب عن تقديره للتعاون القيم والسريع بين الجهات المعنية بوزارات الداخلية، مما أسهم بشكل كبير في التصدي لجميع المخاطر الأمنية التي تحيط بدولنا. واطلع معاليه خلال الزيارة على الجهود التي تقوم بها اللجنة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الخليجية المعنية.