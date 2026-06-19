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الكرملين يرد على الهجوم الأوكراني على موسكو

تصاعد أعمدة الدخان من مصفاة تعرضت للقصف في موسكو
19 يونيو 2026 17:21

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الجمعة، أن هناك ‌إجراءات جارية لاحتواء تداعيات هجوم أوكراني كبير ⁠بطائرات مسيرة أدى إلى ​اندلاع ​حريق ‌في ⁠مصفاة نفط ​في العاصمة الروسية موسكو أمس الخميس.
وردا على ‌سؤال بشأن الرد على مشاهد احتراق ‌المصفاة، قال دميتري بيسكوف ​المتحدث باسم الرئاسة الروسية لصحفيين ​إن ‌الضربات الروسية "ستستمر".
في السياق ذاته، قال أندريه فوروبيوف ​حاكم منطقة موسكو إن طفلة ⁠قتلت في حريق اندلع جراء الهجوم ​المكثف الذي ​شنته ‌أوكرانيا بطائرات ⁠مسيرة ​على العاصمة الروسية والمنطقة المحيطة بها أمس الخميس.
وتابع أن ‌الهجوم أسفر أيضا عن ‌إصابة ما لا يقل عن 16 ​شخصا، مشيرا إلى أن 18 بناية في منطقة موسكو تعرضت لأضرار.

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المصدر: وكالات
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