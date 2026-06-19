الكرملين يرد على الهجوم الأوكراني على موسكو

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الجمعة، أن هناك إجراءات جارية لاحتواء تداعيات هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة أدى إلى اندلاع حريق في مصفاة نفط في العاصمة الروسية موسكو أمس الخميس.
وردا على سؤال بشأن الرد على مشاهد احتراق المصفاة، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية لصحفيين إن الضربات الروسية "ستستمر".
في السياق ذاته، قال أندريه فوروبيوف حاكم منطقة موسكو إن طفلة قتلت في حريق اندلع جراء الهجوم المكثف الذي شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية والمنطقة المحيطة بها أمس الخميس.
وتابع أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة ما لا يقل عن 16 شخصا، مشيرا إلى أن 18 بناية في منطقة موسكو تعرضت لأضرار.