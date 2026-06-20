الأحد 21 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتيل وإصابات إثر عملية طعن بسكين في روسيا

قتيل وإصابات إثر عملية طعن بسكين في روسيا
20 يونيو 2026 23:22

قُتلت امرأة وأصيب خمسة أشخاص بجروح خلال عملية طعن بسكين في مركز تجاري بمدينة كراسنودار جنوب روسيا اليوم السبت، وفق ما أفادت السلطات.
وقالت لجنة التحقيق الروسية التي تتولى قضايا الجرائم الكبرى "هاجم شاب مسلح بما يبدو أنها سكين أشخاصا في مركز تسوق في كراسنودار. وقُتلت امرأة واحدة في الحادثة".
وأضافت اللجنة أنه تم توقيف الجاني البالغ 19 عاما وسيخضع لاختبارات نفسية، مشيرة إلى فتح تحقيق في جريمة قتل.
من جانبه، قال فينيامين كوندراتيف حاكم منطقة كراسنودار "بحسب التقارير الأولية، أصيب خمسة أشخاص بجروح. ويتلقون حاليا المساعدة الطبية في مستشفيات الإقليم والمدينة".
لا تزال دوافع الهجوم مجهولة. وقد أظهر مقطع فيديو، نشره موقع إعلامي روسي، المشتبه به وهو يقول إنه "سئم حياته" خلال استجواب قصير بعيد توقيفه.

أخبار ذات صلة
زيلينسكي: قصفنا منشآت نفط في روسيا تبعد ألفي كلم من حدودنا
كييف تهاجم «جسور القرم».. وموسكو تؤكد مواصلة استهداف أوكرانيا
المصدر: آ ف ب
عملية طعن
سكين
كراسنودار
روسيا
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور
20 يونيو 2026
ألمانيا تصعق كوت ديفوار بالبديل أونداف
الرياضة
ألمانيا تصعق كوت ديفوار بالبديل أونداف
اليوم 02:19
لعنة روكي تثير مخاوف فرنسا!
الرياضة
لعنة روكي تثير مخاوف فرنسا!
اليوم 01:00
أحمد بن سعيد يطلق «ديوا العالمية» لتطوير مشاريع الطاقة والمياه
علوم الدار
أحمد بن سعيد يطلق «ديوا العالمية» لتطوير مشاريع الطاقة والمياه
اليوم 00:39
فرسان الإمارات يحلقون بـ3 ميداليات في سباقات كومبيان للقدرة
الرياضة
فرسان الإمارات يحلقون بـ3 ميداليات في سباقات كومبيان للقدرة
اليوم 00:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©