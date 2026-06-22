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وزير الطاقة القطري: 13 حالة وفاة نتيجة حادث عرضي في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال

وزير الطاقة القطري: 13 حالة وفاة نتيجة حادث عرضي في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال
22 يونيو 2026 20:01

أعلن المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة وفاة 13 شخصاً من العاملين في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال جراء حادث عرضي وقع مساء أمس.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن سعادته قوله إن الانفجار والحريق اللذين وقعا في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال مساء الأحد كانا «حادثاً عرضياً» وليسا عملاً تخريبياً أو متعمداً.
وأشار إلى أن منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لقطر للطاقة، وميناء رأس لفان، وسائر العمليات اللوجستية المرتبطة بقطاع الطاقة، لم تتأثر بالحادث، مؤكداً استمرار عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة طبيعية.
وأكد عدم وجود أي مخاطر بيئية أو احتمالات لتسرب مواد خطرة نتيجة الحريق الذي اندلع في مصنع برزان للغاز الطبيعي.

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المصدر: وام
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