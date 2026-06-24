أميركا تعيد فتح سفارتها في الكويت

الكويت (وكالات)



استأنفت السفارة الأميركية في الكويت ​عملياتها، أمس، خلال زيارة لوزير الخارجية ماركو روبيو، بعد ⁠أشهر من تعليق الخدمات في مارس بسبب هجمات إيرانية.

وذكر ​متحدث ‌باسم وزارة الخارجية ⁠أن ​السفارة الموجودة بمدينة الكويت ستستأنف خدماتها الطارئة على الفور للأميركيين على أن يتم استئناف ‌باقي الخدمات تدريجياً.

وأغلقت وزارة ‌الخارجية الأميركية سفارتها في الكويت في مارس بعد ​أن أطلقت طائرات مسيرة إيرانية النار عليها عقب ضربات أميركية إسرائيلية على إيران.

حضر روبيو مراسم رفع ‌العلَم الأميركي في ​السفارة أمس. وذكر ​في ‌منشور ⁠على ‌وسائل التواصل ‌الاجتماعي عقب المراسم «العلَم الأميركي ⁠يرفرف مرة أخرى فوق سفارتنا، الكويت شريك لا غنى عنه لأمن واستقرار المنطقة».