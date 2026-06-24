أميركا تعيد فتح سفارتها في الكويت

الكويت (وكالات)
استأنفت السفارة الأميركية في الكويت عملياتها، أمس، خلال زيارة لوزير الخارجية ماركو روبيو، بعد أشهر من تعليق الخدمات في مارس بسبب هجمات إيرانية.
وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية أن السفارة الموجودة بمدينة الكويت ستستأنف خدماتها الطارئة على الفور للأميركيين على أن يتم استئناف باقي الخدمات تدريجياً.
وأغلقت وزارة الخارجية الأميركية سفارتها في الكويت في مارس بعد أن أطلقت طائرات مسيرة إيرانية النار عليها عقب ضربات أميركية إسرائيلية على إيران.
حضر روبيو مراسم رفع العلَم الأميركي في السفارة أمس. وذكر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عقب المراسم «العلَم الأميركي يرفرف مرة أخرى فوق سفارتنا، الكويت شريك لا غنى عنه لأمن واستقرار المنطقة».