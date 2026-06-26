كوريا الجنوبية تعزز قدراتها العسكرية في مجال المسيّرات

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، خطة لاقتناء 20 ألف طائرة مسيّرة عسكرية لمواجهة التهديدات الكورية الشمالية، انطلاقا من العبَر المستخلصة من التصعيد العسكري في عدة مناطق من العالم.

فقد أظهرت تلك الأحداث أن استخدام الطائرات المسيّرة متدنية الثمن على نطاق واسع أحدث تغييرا كبيرا في طبيعة التصعيد بعدما كانت مجموعة محدودة من منظومات الأسلحة باهظة الكلفة تطغى على ميادين القتال.

وقال وزير الدفاع آن غيو باك، لوسائل إعلام في العاصمة سول، إن الدروس المستخلصة أظهرت "بوضوح أن الطائرات المسيّرة أصبحت أسلحة حاسمة في ساحة المعركة".

ولا تزال الكوريتان في حال حرب تقنيا لأن نزاعهما الذي دار بين عامي 1950 و1953 انتهى بهدنة وليس بمعاهدة سلام.

وأشار آن إلى أن "كوريا الشمالية تُواصِل من جهة أخرى العمل على تصنيع مجموعة واسعة من القدرات الجوية من دون طيار، ما يشكّل تهديدات متزايدة ليس فقط على المنشآت العسكرية الكورية الجنوبية، بل أيضا على البنى التحتية الوطنية الحيوية والأهداف المدنية".

وأوضح أن حكومة بلاده ستسعى إلى أن تضع في الخدمة سريعا منظومة الطائرات المسيّرة الهجومية بعيدة المدى "كاي لوكاس" (K-LUCAS) الكورية الصنع، والمشابهة لمنظومة "لوكاس" LUCAS الأميركية.

وأكد آن أن الجيش يعتزم كذلك اقتناء أكثر من 20 ألف طائرة مسيّرة أحادية الاستخدام ومنخفضة الكلفة، من دون أن يحدد مصدرها.

وهذه الطائرات عبارة عن طائرات استطلاع قصيرة المدى وأخرى هجومية صغيرة تُسمّى "الذخائر المتسكعة".

كذلك سيعمل الجيش الكوري الجنوبي على تصميم أسراب من الطائرات المسيّرة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وستنشر كوريا الجنوبية، اعتبارا من السنة المقبلة، على امتداد مناطقها الحدودية، منظومات دفاعات جوية مضادة للطائرات المسيّرة.

وعلى المدى الأطول، تعتزم سول إضافة أسلحة تعمل بالطاقة الموجَّهة إلى ترسانتها، كتلك القائمة على أشعة الليزر وأنظمة الموجات الميكروية عالية الطاقة، إضافة إلى طائرات مسيّرة اعتراضية منخفضة الكلفة، بحسب آن.

وأكّدت الوزارة مجددا أنها تعتزم تدريب 500 ألف "مقاتل مسيّرات" قادرين على استخدام الطائرات المسيّرة كسلاح فردي ثان.

وستحصل لهذا الغرض على نحو 60 ألف طائرة مسيّرة تجارية مصنَّعة محليًا لتدريبهم.

وأوضحَت الوزارة أن قيادة عمليات الطائرات المسيّرة في كوريا الجنوبية، التي أُنشئت عام 2023، ستُعاد هيكلتها لتصبح قيادة جديدة للدفاع بواسطة الطائرات المسيّرة.