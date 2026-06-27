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عبدالله بن زايد ونواف سلام يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية والتطورات في لبنان

عبدالله بن زايد ونواف سلام يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية والتطورات في لبنان
27 يونيو 2026 13:20

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع دولة الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.
كما ناقش الجانبان مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، والأوضاع في لبنان، خاصة في أعقاب الإعلان عن توقيع اتفاق إطاري برعاية ودعم الولايات المتحدة الأميركية بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية.

ورحّب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بتوقيع هذا الاتفاق، مشيداً بجهود الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية التي أثمرت التوصل إليه، ومثمِّناً الدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة الأميركية في رعاية ودعم هذا الاتفاق، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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كما أكد سموّه دعم دولة الإمارات الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

وشدّد سموّه على دعم دولة الإمارات الكامل لوحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، وكل ما يحقق الازدهار والرخاء لشعبه الشقيق.

المصدر: وام
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