قتلى جراء مذبحة نفذها مسلحون في نيجيريا

أفاد مسؤول محلي، اليوم السبت، بأن مسلّحين، ينتمون إلى عصابات إجرامية، قتلوا 17 مزارعا في هجوم على إحدى القرى في شمال غرب نيجيريا.

وقال يحيى أبو بكر ياري مدير مقاطعة "تالاتا مافارا" إنّ مسلّحين كانوا يستقلّون دراجات نارية أطلقوا النار، أمس الجمعة، في قرية "تونغار باوري" في ولاية زامفارا.

وأضاف ياري، الذي حضر جنازات الضحايا، أنّ "المجرمين قتلوا 17 شخصا واختطفوا عددا غير محدد من الأشخاص خلال الهجوم على القرية".

ومع بدء موسم الأمطار السنوي قبل بضعة أسابيع، كثّف الجهاديون والعصابات الإجرامية، هجماتهم على المجتمعات الزراعية في شمال ووسط نيجيريا.

وقال ياري "تشهد المجتمعات في المقاطعة هجمات متواصلة من قبل قطاع الطرق".

في 12 يونيو الجاري، قتل "قطاع طرق" 17 مزارعا وأصابوا خمسة آخرين بجروح أثناء عملهم في حقولهم في قرية تقع في مقاطعة "مارادون" المجاورة، وفقا لمسؤولين محليين وسكان.