السبت 27 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى جراء مذبحة نفذها مسلحون في نيجيريا

آثار هجوم نفذها مسلحون على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
27 يونيو 2026 19:33

أفاد مسؤول محلي، اليوم السبت، بأن مسلّحين، ينتمون إلى عصابات إجرامية، قتلوا 17 مزارعا في هجوم على إحدى القرى في شمال غرب نيجيريا.
وقال يحيى أبو بكر ياري مدير مقاطعة "تالاتا مافارا" إنّ مسلّحين كانوا يستقلّون دراجات نارية أطلقوا النار، أمس الجمعة، في قرية "تونغار باوري" في ولاية زامفارا.
وأضاف ياري، الذي حضر جنازات الضحايا، أنّ "المجرمين قتلوا 17 شخصا واختطفوا عددا غير محدد من الأشخاص خلال الهجوم على القرية".
ومع بدء موسم الأمطار السنوي قبل بضعة أسابيع، كثّف الجهاديون والعصابات الإجرامية، هجماتهم على المجتمعات الزراعية في شمال ووسط نيجيريا.
وقال ياري "تشهد المجتمعات في المقاطعة هجمات متواصلة من قبل قطاع الطرق".
في 12 يونيو الجاري، قتل "قطاع طرق" 17 مزارعا وأصابوا خمسة آخرين بجروح أثناء عملهم في حقولهم في قرية تقع في مقاطعة "مارادون" المجاورة، وفقا لمسؤولين محليين وسكان.

أخبار ذات صلة
مصرع 21 شخصًا في هجوم شنه مسلحون على قرية بوسط نيجيريا
11 قتيلاً بهجوم إرهابي في نيجيريا
المصدر: آ ف ب
نيجيريا
هجوم مسلح
قطاع طرق
آخر الأخبار
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تقدم مساعدات إنسانية لإغاثة المتضررين في لبنان
علوم الدار
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تقدم مساعدات إنسانية لإغاثة المتضررين في لبنان
اليوم 18:44
راسل أول المنطلقين في جائزة النمسا الكبرى للفورمولا 1
الرياضة
راسل أول المنطلقين في جائزة النمسا الكبرى للفورمولا 1
اليوم 20:03
مهاجم هولندا يترك أياكس
الرياضة
مهاجم هولندا يترك أياكس
اليوم 19:47
بني ياس يواصل التحليق في صدارة «خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو»
الرياضة
بني ياس يواصل التحليق في صدارة «خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو»
اليوم 19:45
آثار هجوم نفذها مسلحون على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتلى جراء مذبحة نفذها مسلحون في نيجيريا
اليوم 19:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©