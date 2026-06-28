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قتلى بتحطم طائرة مدنية في فرنسا

الشرطة تحرس حطام الطائرة المنكوبة في فرنسا
28 يونيو 2026 18:16

أعلن مصدر رسمي مقُتل 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية، اليوم الأحد، خلال تجربة أولى للقفز المظلي بالقرب من مدينة نانسي في شرق فرنسا.
وقال إيف سيغي، محافظ منطقة "مورت ايه موزيل"، الذي زار موقع الحادث، في مؤتمر صحافي، أن الضحايا هم خمسة مدربين وخمسة طلاب والطيار.
والطلاب مجموعة ممرضين يعملون لحسابهم الخاص، بحسب مصدر مطلع على التحقيق.
وكانت الطائرة، وهي من طراز "بيلاتوس"، أقلعت من مطار نانسي-إيسي.
ولاحظ مراسل صحافي أن الطائرة تحطمت قرب المدرج، على مقربة من منطقة سكنية وطريقين.
وتولت خلية طوارئ للدعم الطبي والنفسي رعاية أقارب الضحايا الذين كانوا موجودين في المطار الصغير وقت وقوع الحادث، بالإضافة إلى عدد من الشهود.

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المصدر: آ ف ب
تحطم طائرة
فرنسا
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