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الكرملين: روسيا ستواصل زيادة الضغط على أوكرانيا

شاحنات محترقة عقب قصف روسي على كييف (أ ف ب)
3 يوليو 2026 01:08

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

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أكدت الرئاسة الروسية «الكرملين» أمس، أن روسيا ستواصل زيادة الضغط على أوكرانيا وستتخذ إجراءات إضافية لضمان أمنها القومي وحماية مصالحها في مواجهة اقتراحات أوروبية بفرض عقوبات جديدة ضد موسكو.
وقال المتحدث الرسمي باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف في تصريح صحفي إن «الاقتراحات الأوروبية تسهم في تفاقم التوترات في القارة الأمر الذي يدفع روسيا إلى اتخاذ تدابير إضافية لضمان أمنها القومي»، مؤكداً أن «أمن روسيا ومصالحها سيتم ضمانهما في جميع الأحوال».
وأضاف المتحدث أن «موسكو ستواصل زيادة الضغط على نظام كييف لتحقيق الأهداف التي حددتها القيادة الروسية للعملية العسكرية في أوكرانيا»، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية والتصعيد الميداني بين الجانبين.
وأوضح أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، قدم تقريراً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن نتائج الضربة واسعة النطاق التي نفذتها القوات المسلحة الروسية أمس، واستهدفت مواقع عسكرية وشبه عسكرية داخل الأراضي الأوكرانية.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أعلنت في وقت سابق أمس، أنها تعتزم اقتراح فرض عقوبات جديدة على جهات تدعم الصناعات العسكرية الروسية رداً على الضربات الروسية الأخيرة التي استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف، مؤكدةً أن الاتحاد الأوروبي سيواصل زيادة الضغط على موسكو.
وأوضحت أنها ستقترح فرض عقوبات على مزيد من الجهات التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الروسي رداً على الضربات الأخيرة مشددة على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات «كلما كثفت موسكو هجماتها». 
وكان رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشو، وصف الهجوم الروسي الذي أوقع العديد من القتلى والجرحى في العاصمة الأوكرانية أمس، بأنه «الأعنف على الإطلاق» منذ بدء الحرب قبل أكثر من 4 سنوات.

الكرملين
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