«أطباء بلا حدود» تحذر من كارثة إنسانية بمخيم للاجئين في القضارف السودانية

الخرطوم (الاتحاد)

حذرت منظمة «أطباء بلا حدود» من احتمال وقوع كارثة إنسانية في مخيم «أم راكوبة» للاجئين بولاية القضارف، شرق السودان، وذلك جراء النقص الحاد في الرعاية الصحية والمواد الغذائية.

وأفادت المنظمة في بيان أمس، أن اللاجئين يتلقون حالياً قرابة 4 كيلوغرامات من القمح للفرد شهرياً، وهي كمية تنخفض إلى 2.5 كيلوغرام في بعض الأشهر، مقارنة بنحو 14 كيلوغراماً كان يتلقاها الفرد شهرياً قبل اندلاع الحرب في السودان.

وأشارت إلى أن عدد المنظمات التي تستجيب للوضع الإنساني في المخيم ومحيطه شهد انخفاضاً ملحوظاً، إذ تراجع من نحو 35 منظمة محلية ودولية إلى أقل من 10 منظمات فقط.