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موجة الحر في أوروبا ترفع حصيلة الوفيات في ألمانيا وفرنسا وهولندا

موجة الحر في أوروبا ترفع حصيلة الوفيات في ألمانيا وفرنسا وهولندا
3 يوليو 2026 08:48

تواصل موجة الحر الشديدة حصد الأرواح في أوروبا، مع تسجيل ارتفاع في الوفيات المرتبطة بالحر والغرق في عدد من الدول.

ففي ألمانيا، أعلن معهد روبرت كوخ تسجيل أكثر من 800 وفاة مرتبطة بالحر منذ بداية العام وحتى 21 يونيو، أي قبل موجة الحر الأخيرة، مشيراً إلى أن كبار السن كانوا الأكثر تضرراً.

وفي فرنسا، أفادت وزيرة الرياضة والشباب، مارينا فيراري، بارتفاع وفيات الغرق إلى أكثر من 90 حالة منذ 19 يونيو، في ظل موجة الحر، مؤكدة أن معظم الحوادث وقعت في المسطحات المائية المفتوحة وشملت مختلف الفئات العمرية.

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أما في هولندا، فأعلنت السلطات الصحية تسجيل نحو 480 وفاة زائدة خلال الفترة من 22 إلى 28 يونيو، معظمها بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر، وذلك بالتزامن مع درجات حرارة قياسية قاربت 40 درجة مئوية.

ويحذر العلماء من أن موجة الحر الحالية، التي بدأت في 20 يونيو، تعد من أشد موجات الحر التي شهدتها أوروبا، مع توقع استمرار تداعياتها الصحية.

المصدر: وام
موجة الحر
موجة الحر الشديد
أوروبا
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