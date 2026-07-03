السودان.. هجوم بطائرة مسيَّرة يدمر 50 طناً من مواد الإغاثة

جنيف (الاتحاد)

أعربت مفوضية شؤون اللاجئين عن بالغ أسفها إزاء حادث وقع الأربعاء الماضي، حيث ضربت طائرة مسيَّرة شاحنة متعاقدة مع المفوضية في السودان.

وأوضحت المفوضية أن سائق الشاحنة لم يُصب بأذى، إلا أن الهجوم أسفر عن تدمير 50 طناً من مواد الإغاثة الإنسانية التابعة للمفوضية، كانت في طريقها إلى منطقة «أبو جبيهة» بولاية جنوب كردفان.

وشملت الشحنة ألف حزمة من المواد غير الغذائية، وأغطية بلاستيكية ومستلزمات المياه، والنوم، والطبخ، ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية، وكانت مخصصة لدعم بعض الفئات الأكثر تضرراً من النزاع.

ونتيجة لذلك، حذرت المفوضية من أن آلاف الأشخاص الذين يعتمدون على هذه المساعدات سيحرمون من الإغاثة العاجلة التي هم في أمسّ الحاجة إليها.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المنظمة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في أنحاء البلاد، وتفاقم الاحتياجات الإنسانية.