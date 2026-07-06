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المغرب يحبط مخططات إرهابية ويعتقل 10 أشخاص

المغرب يحبط مخططات إرهابية
6 يوليو 2026 21:11

قال المكتب المركزي للأبحاث القضائية المعني بمكافحة الإرهاب في المغرب، اليوم الاثنين، إنه أحبط "مخططات إرهابية بالغة الخطورة" تستهدف مواقع حساسة والمساس بالأمن العام لخلية تابعة لفرع تنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة الساحل.
وورد في بيان صادر عن المكتب "بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديريات العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم الاثنين من إحباط مخططات ⁠إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضيروالإعداد، كانت تستهدف المساس الخطير ​بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات، انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق ​لوجيستي ودعم ‌عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل ⁠الأفريقي".
وذكر ​المكتب أن عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) ألقوا القبض على عشرة أشخاص مشتبه بهم في عمليات منسقة في مدن أكادير وتارودانت والدار البيضاء والحاجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي.
وأضاف ‌أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المشتبه بهم بايعوا تنظيم داعش الإرهابي ‌وتلقوا تعليمات مباشرة من فرع التنظيم في منطقة الساحل لتنفيذ هجمات في المغرب.
وذكر بيان المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عمليات تفتيش أسفرت عن ضبط أسلحة بيضاء وأزياء عسكرية ووثائق تتضمن شرحا تفصيليا لكيفية تركيب العبوات الناسفة ومواد رقمية ومواد ‌كيميائية.
وأضاف البيان أنه تم العثور ​أيضا على سيارة دفع رباعي "تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت ​حساسة".
وقال البيان إنه جرى ضبط ‌مجموعة ⁠من أسطوانات ‌غاز البوتان وأواني الضغط بعضها مملوءة بالمسامير ‌وبعضها الآخر موصولة بأسلاك كهربائية في مستودع تستخدمه الجماعة.

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