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ارتفاع ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3535 قتيلاً والأمم المتحدة تكثف جهود الإغاثة

ارتفاع ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3535 قتيلاً والأمم المتحدة تكثف جهود الإغاثة
7 يوليو 2026 08:37

قالت السلطات الفنزويلية، إن حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد في 24 يونيو ارتفعت إلى 3535 قتيلاً، فيما لا يزال نحو 18 ألف شخص بلا مأوى.

وأوضح رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا، خورخي رودريجيز، أن أحدث الإحصاءات الرسمية أظهرت إصابة 16740 شخصاً وتشريد 17854 آخرين جراء الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة ووقعا بفارق ثوان.

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من جانبها، أكدت الأمم المتحدة مواصلة تكثيف عمليات الإغاثة بالتنسيق مع الحكومة الفنزويلية، فيما أوضح المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك أن فرق البحث والإنقاذ والهندسة والدعم الطبي لا تزال تواصل عملها في المناطق المنكوبة.

المصدر: وام
فنزويلا
الأمم المتحدة
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