مسيرات تقصف منشآت نفطية في روسيا

أعلنت مصادر رسمية أوكرانية وروسية أن طائرات مسيرة قصفت، اليوم الخميس، منشآت نفطية روسية أخرى وأشعلت النيران في ناقلتي نفط في بحر آزوف.

وقال يوري سليوسار حاكم منطقة روستوف، المطلة على ساحل بحر آزوف الروسي، اليوم الخميس، إن الناقلتين تعرضتا لهجوم في خليج "تاجانروج" وتعرضتا لأضرار ميكانيكية، دون أن يكشف عن اسميهما، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأضاف سليوسار أن الناقلتين اندلعت فيهما النيران، لكن تم إخماد الحريق في إحداهما بالفعل.

ويعد هذا الهجوم الأحدث في سلسلة من الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

وقال فيتالي كوروليف القائم بأعمال حاكم منطقة تفير غربي روسيا إن هجوما بطائرات مسيرة أسفر عن اندلاع حريق في مستودع نفط بمدينة تفير.

وفي منطقة ستافروبول جنوبي روسيا، قال الحاكم فلاديمير فلاديميروف إن طائرات مسيرة أضرمت النيران في خزانات نفط بمنطقة فيازنيكي.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه بالإضافة إلى استهداف منشآت نفطية في ستافروبول وتفير، استهدفت القوات الأوكرانية أيضا منشأة تخزين وقود احتياطية على بعد نحو 800 كيلومتر (500 ميل) من خط الجبهة، ومحطة ضخ نفط في مدينة أوفا على بعد نحو 1500 كيلومتر (930 ميل) من الحدود الأوكرانية.

وأضاف زيلينسكي أن القوات الأوكرانية استهدفت كذلك محطة لتحميل النفط في منطقة روستوف على بعد نحو 200 كيلومتر (125 ميل) من خط الجبهة، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه هي الضربة التي تحدث عنها سليوسار.