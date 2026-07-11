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"الصحة العالمية" تحذر من تفشي "إيبولا" في الكونغو

"الصحة العالمية" تحذر من تفشي "إيبولا" في الكونغو
11 يوليو 2026 08:19

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن النطاق الفعلي لتفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديموقراطية قد يكون أكبر بما يتراوح بين ضعفين وأربعة أضعاف مقارنة بالأرقام الرسمية، في ظل صعوبة تتبع سلاسل انتقال العدوى.

وقال مدير شؤون الطوارئ في المنظمة، تشيكوي إيكويزو، إن نحو 80% من الإصابات الجديدة لا ترتبط بحالات معروفة، ما يشير إلى انتشار واسع للفيروس داخل المجتمع المحلي، خاصة في إقليم إيتوري.

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ووفقا لبيانات حكومية، بلغ عدد الإصابات المسجلة حتى الآن 1792 حالة، بينها 625 وفاة، فيما لا يزال نحو 90% من إجمالي الحالات متركزا في إقليم إيتوري، مع امتداد التفشي إلى أقاليم نورث كيفو وساوث كيفو وتشوبو.

وأضاف إيكويزو أن نتائج الفحوص في مدينة بونيا أظهرت معدلات إيجابية مرتفعة، وهو ما يعكس استمرار انتقال العدوى، بالرغم من تحقيق تقدم في احتواء التفشي ببعض المناطق الأخرى.

 

المصدر: وام
الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
الكونغو الديمقراطية
فيروس إيبولا
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