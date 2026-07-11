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أوكرانيا تعلن قصف 21 ناقلة نفط روسية

صورة لما تقول أوكرانيا إنها ناقلة روسية ينبعث منها الدخان بعد تعرضها للقصف
11 يوليو 2026 17:00

أعلنت القيادة العسكرية في كييف، اليوم السبت، أن أوكرانيا استخدمت الطائرات المسيرة لقصف 21 ناقلة نفط روسية أخرى في بحر أزوف ليلا.

وقالت هيئة الأركان العامة، عبر تطبيق "تلغرام"، إن المسيرات ضربت أيضا أربع قاطرات وسفينتين لنقل البضائع الجافة وجرافة إلى جانب ناقلات النفط. وأضاف المنشور أن حجم الأضرار لا يزال قيد التقييم.

وفي حال تأكد هذا، فسيكون أكبر هجوم أوكراني بالمسيرات من حيث العدد في عمليات ضد السفن الروسية.

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من جهته، قال يوري سليوسار الحاكم الإقليمي في روستوف إن أربع سفن فقط تعرضت للهجوم في البحر في المساء.

وكتب، عبر "تلغرام": "قتل شخص، وهو بحار على متن سفينة دعم".
وأضاف أن الأضرار، التي وقعت على متن السفن طفيفة ولا يوجد خطر تسرب. 

المصدر: د ب أ
أوكرانيا
ناقلات نفط
بحر آزوف
قصف
روسيا
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