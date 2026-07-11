إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة من لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن "ثلاث غارات معادية استهدفت حي المشاع في بلدة المنصوري في قضاء صور" ، مشيرة إلى أن "الطيران المسير المعادي أغار على بلدة مجدل زون" في نفس القضاء.

وأضافت أن "مسيرة نفذت ظهر اليوم غارة على دفعتين على بلدة كفرتبنيت".

ومنذ ليل أمس الجمعة وحتى صباح اليوم، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة هجمات شملت غارة للطيران الحربي، وغارتين بطائرات مسيّرة استهدفتا بلدة النبطية الفوقا، بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدتي كونين وبيت ياحون.

يأتي هذا القصف رغم الإعلان، الشهر الماضي، عن وقف لإطلاق النار، بين لبنان وإسرائيل برعاية من الولايات المتحدة.