ترامب: وجهنا ضربة «قوية جداً» لإيران

واشنطن (وكالات)

أكد الرئيس الأميركي ⁠دونالد ترامب أمس أن الولايات المتحدة وجهت «ضربة قوية جداً» لإيران خلال الليلة الماضية، رداً على هجمات طهران على سفن في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن المضيق مفتوح أمام الملاحة التجارية.

وقال الرئيس الأميركي في تصريح عبر الهاتف لشبكة «سي إن إن»: «وجهنا إليهم ضربة قوية للغاية الليلة الماضية»، مضيفاً أن الولايات المتحدة وإيران كانتا على وشك التوصل إلى اتفاق السبت الماضي، وتابع: كانوا على وشك التنازل عن كل شيء، ثم فجأة بعد ساعتين، استهدفوا سفينة بطائرة مسيّرة، هؤلاء الناس يعانون خللاً ما».

وفي تصريحات مع ​شبكة «إن.بي.سي»، ​قال الرئيس الأميركي: ​إن ​مضيق ‌هرمز ⁠مفتوح ​أمام الملاحة التجارية، وذلك، بعدما زعمت إيران إغلاقه.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، صباح أمس، أنها أكملت الجولة الثالثة من الغارات على إيران بقصف 140 هدفاً عسكرياً ليصل الإجمالي إلى أكثر من 300 هدف في العمليات التي بدأتها قبل أيام بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب رداً على اعتداء طهران على الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وذكرت سنتكوم في بيان على منصة «إكس» أن الضربات الأميركية نفذت باستخدام ذخائر دقيقة أطلقتها طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة وسفن بحرية، وأن الأهداف شملت مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية وقدرات بحرية ومنشآت لتخزين الذخيرة وشبكات اتصالات ومواقع للمراقبة الساحلية. واشارت إلى أن الجيش الأميركي شن على مدى ثلاثة أيام ضربات ضد أكثر من 300 هدف بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.

كما أكدت القيادة المركزية الأميركية أنّ حركة الملاحة «تسير بشكل طبيعي» عبر مضيق هرمز، رغم إعلان طهران في وقت سابق إغلاق الممر المائي الاستراتيجي في ظل تبادل جديد للضربات مع واشنطن.

وقالت «سنتكوم» في منشور على منصات التواصل الاجتماعي: إنّ «مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي تسعى لعبور هذا الممر المائي الدولي بشكل قانوني». وأضافت أنّ «القوات الأميركية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة، على الرغم من الممارسات الإيرانية غير المبررة التي تتسم بالعدوان والمضايقات والتهديدات والإعلانات التعسفية»، مؤكدة أنّ «إيران لا تسيطر على المضيق، وحركة الملاحة تسير بشكل طبيعي».

عواقب وخيمة

وفي وقت سابق أمس، توعد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث ايران بعواقب وخيمة، وذلك بعد استهدافها سفينة تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز.

وقال هيغسيث في تغريدة على منصة إكس: إن «إيران اتخذت قراراً سيئاً وهي الآن تدفع الثمن»، في أول تعليق له بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» بدء جولة جديدة من الضربات العسكرية على إيران بعد استهدافها سفينة تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز.