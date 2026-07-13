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الأمم المتحدة تخصص 100 مليون دولار للاستجابة المبكرة للكوارث المناخية

الأمم المتحدة تخصص 100 مليون دولار للاستجابة المبكرة للكوارث المناخية
13 يوليو 2026 22:21

حذر توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، من أن عودة ظاهرة الـ" نينيو" تنذر بموجة جديدة من الكوارث المناخية، تشمل موجات حر شديدة وجفافا وفيضانات ستؤثر على مجتمعات في أميركا اللاتينية وشرق وجنوب أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وذكر فليتشر، في بيان أصدره الاثنين، بما خلفته ظاهرة الـ "نينيو" خلال عامي 2023 و2024 من عشرات الملايين من المحتاجين إلى الغذاء والتغذية والمياه وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية والدعم الزراعي والحماية، لافتا الى أن التوقعات الحالية تشير إلى أن الظاهرة المقبلة قد تكون أكثر شدة.

وأوضح أن هذه الأزمة تأتي في وقت تتفاقم فيه النزاعات المسلحة، وتتزايد أعداد النازحين، بينما ترهق الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود والأسمدة والمواد الغذائية الأسر الأكثر ضعفا، بالتزامن مع تعرض النظام الإنساني العالمي لضغوط كبيرة نتيجة التخفيضات الحادة في التمويل.

وأعلن عن استعداد المنظمة الدولية تخصيص 100 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF) للاستجابة المبكرة لآثار هذه الظاهرة قبل تفاقمها، كاشفا عن تخصيص المنظمة لأكثر من 20 مليون دولار لتمويل عدد من الإجراءات الاستباقية في ستة بلدان، ومضيها عبر حساب العمل المناخي التابع للصندوق، نحو الاستثمار في تعزيز قدرة المجتمعات الأكثر هشاشة على الصمود أمام الصدمات المناخية المقبلة.

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ودعا فليتشر إلى توفير تمويل مبكر ومرن يتناسب مع حجم المخاطر، مؤكدا أن الاستثمار في الوقاية والاستعداد يعد أقل تكلفة وأكثر فعالية من الاستجابة بعد وقوع الكوارث.

وطالب بهذا الشأن بإعطاء الأولوية لحل النزاعات ودعم المجتمعات التي أجبرت على النزوح، وحث على اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لمواجهة تغير المناخ بدلا من القرارات قصيرة الأمد التي تدفع العالم نحو تجاوز حد الاحترار العالمي البالغ 1.5 درجة مئوية.

وشدد فليتشر على أن العالم يقف أمام خيار واضح، إما الانتظار حتى وقوع الكارثة، أو الاستثمار في تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهتها.

المصدر: وام
ظاهرة النينو
الكوارث المناخية
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