الثلاثاء 14 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

هجوم صاروخي يستهدف العاصمة كييف

تصاعد الدخان أثناء الضربات الصاروخية على العاصمة الأوكرانية كييف (أرشيفية)
14 يوليو 2026 16:41

أطلقت روسيا وابلا من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على كييف في وقت مبكر من ​اليوم الثلاثاء، في الهجوم الخامس من نوعه على العاصمة الأوكرانية حتى الآن هذا الشهر.
وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي ​إن الهجمات ألحقت أضرارا بنحو 16 موقعا ​في ‌العاصمة، بينها مدرسة ومنشأة ⁠تجارية، ​فيما أفاد مسؤولون محليون باندلاع عدة حرائق في مناطق متفرقة من المدينة.
وأضاف أن روسيا استهدفت أيضا البنية التحتية الحيوية في ‌وسط وجنوب أوكرانيا، مضيفا أن الهجمات أسفرت عن ‌إصابة سبعة أشخاص في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا وثلاثة في منطقة تشيرنيهيف الواقعة شمال البلاد.

أخبار ذات صلة
قتلى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا
هجوم صاروخي يستهدف العاصمة الأوكرانية كييف
المصدر: وكالات
كييف
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
شعار المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
الطقس غداً.. غائم جزئياً مع فرص لتكون سحب ركامية
اليوم 18:01
إنجلترا والأرجنتين.. «لا مكسب بلا ألم» في قمة الأعصاب والتفاصيل الدقيقة
الرياضة
إنجلترا والأرجنتين.. «لا مكسب بلا ألم» في قمة الأعصاب والتفاصيل الدقيقة
اليوم 18:00
صورة عائلية بعد العرض العسكري السنوي ليوم الباستيل في ساحة الكونكورد في باريس.
الأخبار العالمية
فرنسا: ماكرون يشرف على أكبر عرض عسكري بمناسبة اليوم الوطني
اليوم 17:55
رئيس البرلمان العربي
الأخبار العالمية
رئيس البرلمان العربي يدين الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت ناقلتي نفط إماراتيتين بمضيق هرمز
اليوم 17:46
560 يوماً تكفي لبصمة توخيل.. قصر المشوار لا يلغي الجودة والإبهار
الرياضة
560 يوماً تكفي لبصمة توخيل.. قصر المشوار لا يلغي الجودة والإبهار
اليوم 17:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©