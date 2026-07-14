هجوم صاروخي يستهدف العاصمة كييف

أطلقت روسيا وابلا من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على كييف في وقت مبكر من ​اليوم الثلاثاء، في الهجوم الخامس من نوعه على العاصمة الأوكرانية حتى الآن هذا الشهر.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي ​إن الهجمات ألحقت أضرارا بنحو 16 موقعا ​في ‌العاصمة، بينها مدرسة ومنشأة ⁠تجارية، ​فيما أفاد مسؤولون محليون باندلاع عدة حرائق في مناطق متفرقة من المدينة.

وأضاف أن روسيا استهدفت أيضا البنية التحتية الحيوية في ‌وسط وجنوب أوكرانيا، مضيفا أن الهجمات أسفرت عن ‌إصابة سبعة أشخاص في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا وثلاثة في منطقة تشيرنيهيف الواقعة شمال البلاد.



