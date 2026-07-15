«التعاون الخليجي»: ممارسات إيران تعكس إصراراً على خرق كافة القواعد والأعراف الدولية

الرياض (الاتحاد)

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أمس، عن إدانته بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت الكويت والبحرين والأردن وما رافقها من استهداف للبنى التحتية والمنشآت الحيوية، ما أسفر عن إصابة عدد من أفراد القوات المسلحة في الكويت.

وقال البديوي في بيان صحفي، إن ما أقدمت عليه إيران يمثل تصعيداً غير مسبوق، ويعكس إصراراً واضحاً على خرق كافة القواعد والأعراف الدولية واستهانة مرفوضة بعواقب جر المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وأضاف أن استهداف البنى التحتية والمنشآت الحيوية لا يهدد الدول المستهدفة وحدها بل يمس بصورة مباشرة أمن المنطقة بأسرها، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية ورادعة تكفل وقف الاعتداءات الإيرانية المتكررة ومحاسبة المسؤولين عنها بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين، ويحول من دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد.

وأكد أن مجلس التعاون يقف صفاً واحداً مع الكويت والبحرين والأردن، ويؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، معرباً عن تمنياته للمصابين من منتسبي القوات المسلحة في دولة الكويت بالشفاء العاجل.