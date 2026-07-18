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الكويت: إصابة رجال إطفاء وعامل جراء هجوم إيراني عدواني

مبنى قوة الإطفاء العام في الكويت
18 يوليو 2026 22:16

أعلنت الكويت، اليوم السبت، إصابة عدد من رجال الإطفاء وأحد العاملين في القطاع النفطي نتيجة تجدد هجوم إيراني عدواني على موقع أثناء عمليات مكافحة حريق. 
وأعلن العميد محمد الغريب، المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريقين اندلعا في موقعين مختلفين في البلاد وذلك إثر استهدافهما ضمن الهجمات الإيرانية العدوانية.
وقال العميد الغريب في تصريح صحفي إن "فرق الإطفاء باشرت، فور وصولها، أعمال المكافحة والسيطرة على الحريقين إذ شاركت 5 فرق إطفاء بمساندة من فرق إطفاء القطاع النفطي في الموقع الأول فيما شاركت 3 فرق إطفاء في الموقع الثاني".
وأضاف أن "الحادث في الموقع الأول أسفر عن إصابة عدد من رجال الإطفاء وأحد العاملين في القطاع النفطي نتيجة تجدد استهداف الموقع أثناء عمليات المكافحة حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم وتسليمهم إلى الطوارئ الطبية ومن ثم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".
وأوضح أن فرق قوة الإطفاء العام تعاملت كذلك مع 3 حرائق متفرقة اندلعت نتيجة سقوط شظايا في عدد من المناطق السكنية وتمكنت من السيطرة عليها وإخمادها فيما اقتصرت الأضرار على الماديات دون تسجيل أي إصابات.

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المصدر: وكالات
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