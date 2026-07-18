لبنان: مقتل جندي بانفجار آلية للجيش في الجنوب

ذكر الجيش اللبناني، ⁠اليوم السبت، ​أن أحد جنوده ‌قُتل ⁠وأصيب ​ضابط وجندي آخر بجروح ‌جراء انفجار جسم مشبوه ‌بآلية للجيش ​في بلدة "المنصوري" في جنوب لبنان.

وأوضح ‌الجيش ​أنه يواصل التحقيق ​في ‌الحادثة، ⁠دون ‌تقديم ‌المزيد من ⁠التفاصيل.

يأتي ذلك فيما يستعد الرئيس اللبناني جوزيف عون للقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب في 21 يوليو الجاري في واشنطن، في ظل مفاوضات برعاية أميركية تجريها الحكومة اللبانية مع إسرائيل.

وهذه أول زيارة يقوم بها رئيس لبناني للولايات المتحدة منذ 2009، حين استقبل الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما، ميشال سليمان.

وأوضح بيان للرئاسة اللبنانية أن عون سيلتقي ترامب، ويعقد "لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأميركيين تتناول الوضع في لبنان والسبل الآيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار"، إضافة إلى "انسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية".

بدأ لبنان وإسرائيل مفاوضات في أبريل الماضي بهدف انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق اللبنانية وإنهاء حالة الحرب بين البلدين.

وأبرما في 26 يونيو اتفاقا إطاريا ينصّ على انسحاب اسرائيل تدريجيا من جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من "منطقتين تجريبيتين".

واتفق البلدان خلال جولة محادثات جديدة في روما هذا الأسبوع على استكمال هيكلية مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام، تطبيقا للاتفاق بين الطرفين، وفق ما أعلنت واشنطن.