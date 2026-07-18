زيلينسكي يدرس إجراء تغييرات في الجيش

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أنه سيجري تغييرات في الجيش بعد أن أقال وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف.

وكان فيدوروف، 35 عامًا، وزيرًا مُلمًا بالتكنولوجيا، ومؤيدًا لسلاح الطائرات المسيّرة، وقد أُقيل في وقت سابق من هذا الأسبوع في تعديل وزاري.

وعقد زيلينسكي اجتماعات استمرت يومين مع كبار القادة العسكريين، وسط تكهنات إعلامية.

وقال الرئيس الأوكر اني، في خطاب مسائي "كانت هناك مشاورات كثيرة أمس واليوم. بالطبع، أستمع إلى ما يقوله الناس"، مضيفًا أنه تحدث مع كل من أولكسندر سيرسكي رئيس أركان الجيش وفيدوروف، الوزير المقال.

وأكد زيلينسكي "سيتم اتخاذ قرارات بشأن الجيش".