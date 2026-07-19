"سنتكوم": مقتل جندي أميركي في شمال العراق

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان اليوم الأحد، مقتل عسكري في شمال العراق خلال عملية تفجير، أمس السبت، لذخائر غير منفجرة ناتجة عن مسيّرة إيرانية كانت قد سقطت في وقت سابق.

وأضافت (سنتكوم)، في بيان "قُتل عسكري أميركي في شمال العراق أثناء أداء مهامه في 18 يوليو، وذلك خلال عملية تفجير مسيطر عليها لذخائر غير منفجرة ناتجة عن طائرة مسيرة إيرانية انتحارية".

وأكدت "كما أُصيب عسكري ثانٍ، ولا يزال يتلقى العلاج الطبي جراء إصابة طفيفة".

وكانت سنتكوم أعلنت، السبت، مقتل اثنين من عسكرييها وفقدان ثالث جراء ضربة إيرانية على موقع في الأردن الجمعة.

وأوضحت القيادة العسكرية، في بيانها الأحد، أنه "عقب عملية بحث دقيقة، عثر أفراد من الجيش الأميركي على رفات مجهولة الهوية في الموقع في وقت سابق من اليوم. تجري حاليا عملية فحص للتحقق من هوية الرفات".