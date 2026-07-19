الإثنين 20 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"سنتكوم": مقتل جندي أميركي في شمال العراق

شعار ⁠القيادة ​المركزية ​الأميركية
19 يوليو 2026 23:50

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان اليوم الأحد، مقتل عسكري في شمال العراق خلال عملية تفجير، أمس السبت، لذخائر غير منفجرة ناتجة عن مسيّرة إيرانية كانت قد سقطت في وقت سابق.
وأضافت (سنتكوم)، في بيان "قُتل عسكري أميركي في شمال العراق أثناء أداء مهامه في 18 يوليو، وذلك خلال عملية تفجير مسيطر عليها لذخائر غير منفجرة ناتجة عن طائرة مسيرة إيرانية انتحارية".
وأكدت "كما أُصيب عسكري ثانٍ، ولا يزال يتلقى العلاج الطبي جراء إصابة طفيفة".
وكانت سنتكوم أعلنت، السبت، مقتل اثنين من عسكرييها وفقدان ثالث جراء ضربة إيرانية على موقع في الأردن الجمعة.
وأوضحت القيادة العسكرية، في بيانها الأحد، أنه "عقب عملية بحث دقيقة، عثر أفراد من الجيش الأميركي على رفات مجهولة الهوية في الموقع في وقت سابق من اليوم. تجري حاليا عملية فحص للتحقق من هوية الرفات".

أخبار ذات صلة
الجيش الأميركي يصعد الحملة العسكرية على إيران
سوريا تنفي ادعاءات إيران بقصف معسكر «التنف»
المصدر: وكالات
القيادة المركزية الأميركية
مقتل جندي أميركي
العراق
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد وأيمن الصفدي يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة
علوم الدار
عبدالله بن زايد وأيمن الصفدي يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة
20 يوليو 2026
سيف بن زايد: رؤية رئيس الدولة رسخت مكانة الإمارات بين الدول الأكثر تأثيراً في العالم
علوم الدار
سيف بن زايد: رؤية رئيس الدولة رسخت مكانة الإمارات بين الدول الأكثر تأثيراً في العالم
20 يوليو 2026
شعار ⁠القيادة ​المركزية ​الأميركية
الأخبار العالمية
"سنتكوم": مقتل جندي أميركي في شمال العراق
اليوم 23:50
دخان يتصاعد إثر حرائق على ساحل البحر المتوسط في فرنسا
الأخبار العالمية
فرنسا تخلي بلدات بسبب حرائق على ساحل البحر المتوسط
اليوم 23:21
«XRG» تعزز الحضور الاقتصادي العالمي للإمارات عبر تأسيس منصة أعمال متكاملة في الأميركتين
اقتصاد
«XRG» تعزز الحضور الاقتصادي العالمي للإمارات عبر تأسيس منصة أعمال متكاملة في الأميركتين
اليوم 23:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©