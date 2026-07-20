هجمات روسية بالصواريخ الباليتسية على كييف

كييف (وكالات)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، إن روسيا هاجمت كييف خلال الليل بوابل من الصواريخ الباليستية، هو من بين الأكبر في الحرب، مما أسفر عن ​مقتل شخص على الأقل وإصابة 16.

وذكرت القوات الجوية أن سلسلة من الانفجارات القوية هزت المدينة في هجوم شمل 41 صاروخاً من أنواع مختلفة، مما ألحق أضراراً ودماراً ببنايات في ⁠عدة أحياء بالعاصمة.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن بنايات سكنية ومستودعات ​ومتجراً كبيراً للبقالة وسكن طلاب من بين المنشآت التي تضررت في هذا ​الهجوم، ‌وأضاف أن ثلاثة من المصابين في ⁠حالة حرجة. من ​جهة أخرى، قال حاكم مدينة خاركيف الواقعة في شرق أوكرانيا قرب الحدود الروسية أمس إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 19 آخرون في هجوم على مستودع بريدي على مشارف المدينة.

وفي أحد المواقع في غرب كييف، ‌بحث منقذون بين الأنقاض المتفحمة عن ناجين وهم يخمدون النيران ‌في شقق مدمرة. وعلى مقربة من وسط المدينة، ألحقت الهجمات أضراراً بمحطة لقطار الأنفاق، تعرضت للاستهداف مراراً، ودمرت ممراً للمشاة تحت الأرض قريباً منها، مخلفة كومة ​من الركام.

وقال أندريه سيبيها القائم بأعمال وزير الخارجية إن القوات الروسية استهدفت أيضاً مركزاً لإعادة التأهيل في منطقة سومي، وذكرت وزارة الداخلية أن شخصاً لقي حتفه في هجوم نُفذ بقنبلة موجهة استهدف عاصمة المنطقة.

كثفت القوات الروسية ضرباتها بالصواريخ الباليستية على كييف ومدن ‌أخرى في الأسابيع القليلة الماضية، وذلك ​وسط نقص حاد في مخزون أوكرانيا من أنظمة الدفاع الجوي أميركية الصنع.

وقال الجيش الأوكراني إنه أسقط 18 صاروخاً أمس، كانت متجهة في الأساس صوب العاصمة، وأسقط أيضاً 108 طائرات مسيرة من ​أصل 125.

وأشار زيلينسكي هذا الشهر إلى ‌أن ⁠الولايات المتحدة ‌وأوكرانيا توصلتا إلى اتفاق سياسي بشأن تراخيص ‌تصنيع صواريخ اعتراضية من منظومة باتريوت، مضيفاً، أنه يأمل في بدء الإنتاج بنهاية العام.

وقال زيلينسكي أمس على «إكس» «الحماية من الصواريخ الباليستية هي أولويتنا القصوى والقائمة حالياً، صواريخ الاعتراض مطلوبة يومياً». وفي وقت لاحق أمس، عملت فرق الطوارئ والعمال على إزالة الأنقاض المحيطة بمحطة مترو الأنفاق المتضررة في كييف والنفق المنهار.