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الجيش اللبناني يبدأ السيطرة على قرى في الجنوب

آليات من الجيش اللبناني تقوم بدوريات في قرية "فرون"
20 يوليو 2026 18:54

ذكرت الولايات المتحدة أن الجيش اللبناني بدأ، يوم الاثنين، بتولي مسؤولية الأمن في ثلاث قرى في الجنوب، وفقا لاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائل بوساطة أميركية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية  إن العمليات بدأت في "مناطق تجريبية" في قرى "فرون" و"صريفة" و"زوتر الغربية"، وذلك "وفقًا للإطار الثلاثي وتحت رعاية مجموعة التنسيق العسكري للبنان".
ووصف تومي بيغوت المتحدث باسم وزارة الخارجية هذه الخطوة بأنها "نتيجة مباشرة" للمحادثات التي جرت بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني في روما الأسبوع الماضي، مضيفًا أن واشنطن ستواصل العمل مع الجانبين "لتنفيذ الإطار بنجاح".
وينص الإطار، الذي وقعه لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة في 26 يونيو الماضي بعد عدة جولات من المفاوضات المباشرة، على انسحاب إسرائيلي تدريجي من مواقعها في جنوب لبنان.

في المقابل، ستتولى القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الأمنية الكاملة على المناطق التي سيتم إخلاؤها، وستُصدّق على خلوّها من أسلحة وبنية لأي جهة أخرى.

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تهدف المناطق التجريبية إلى اختبار هذا النهج في عدد محدود من القرى الواقعة على ضفتي نهر الليطاني قبل توسيعه ليشمل مناطق أخرى.

المصدر: آ ف ب
الجيش اللبناني
القرى
الجنوب اللبناني
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