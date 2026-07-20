بطلة شطرنج سابقة ترفض توَلّي رئاسة المجر

رفضت بطلة الشطرنج السابقة جوديت بولغار، اليوم الاثنين، عرضا قدمه لها رئيس الوزراء المجري بيتر ماديار يقضي بتولّي رئاسة البلاد.

كان ماديار قد رشّح بولغار، التي تُعد على نطاق واسع أعظم لاعبة شطرنج في التاريخ، باعتبارها شخصية من خارج عالم السياسة يمكنها المساهمة في تنفيذ وعده بإحداث "تغيير في النظام".

وكتب ماديار، على موقع فيسبوك "بلدنا بحاجة إلى الوحدة والسلام وإلى رئيس يمكن لجميع المجريين أن يفخروا به".

وأوضح أنه سيلتقي بولغار، اليوم الاثنين، لسؤالها عمّا إذا كانت مستعدة لتولّي هذا المنصب حتى إقرار دستور جديد.

لكن بولغار أعلنت، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "لا أشعر بأنني أملك القوة لتحمّل المسؤولية التاريخية المتمثلة في توحيد أمة منقسمة. ولذلك، لا أستطيع قبول الدعوة".

وأضافت "سأبذل كل ما في وسعي لدعم رئيس جديد ومستقل ويحظى بالاحترام في تحقيق هذه الأهداف".

وتحظى جوديت بولغار، البالغة 49 عاما، بشهرة كبيرة في المجر، وهي غير محسوبة على أي حزب، مما يجعلها مقبولة من الأطراف كافة.

وكانت بولغار، طوال أكثر من ربع قرن، مصنفة أولى عالميا في الشطرنج لدى السيدات، ولا تزال المرأة الوحيدة التي دخلت قائمة أفضل عشرة لاعبين في العالم على الإطلاق.

وحققت بولغار انتصارات كبيرة على عدد من أبطال العالم الرجال، من بينهم الروسي غاري كاسباروف عام 2002.

ومنذ اعتزالها عام 2014 المشاركة في الدورات، زاولت تعليم الشطرنج والترويج له بين الشباب، مما جعلها شخصية توافقية في المجتمع المجري.

ويأتي اقتراح ماديار بعد إعلان الرئيس المجري تاماس سوليوك أنه سيوقّع على تعديل دستوري أقره البرلمان الأسبوع المنصرم، من شأنه أن ينهي فترة ولايته.