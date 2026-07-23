الكويت: أضرار إثر هجوم بمسيرات على منفذ العبدلي الحدودي

أعلن العميد محمد الغريب المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام في الكويت أن فرق إطفاء "تمكنت من السيطرة على حريق اندلع بمنفذ العبدلي الحدودي شمال البلاد بعد استهدافه بطائرات مسيّرة معادية".

وأكد الغريب، في بيان لقوة الإطفاء العام نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) "عدم تسجيل أي إصابات بشرية واقتصار الخسائر على الماديات".

بدوره، كان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان قال، في وقت سابق اليوم، إن منفذ العبدلي الحدودي تعرض "لهجوم بطائرات مسيرة معادية أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وقال العطوان إن الفرق المختصة باشرت، فور وقوع الحادث، التعامل معه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع أن "فرق التفتيش والتخلص من المتفجرات، التابعة للقوة البرية، تابعت أعمال المسح والتأمين ورفع مخلفات الطائرات المسيرة وفق الإجراءات الفنية المعتمدة بما يضمن سلامة الموقع وخلوه من أي مخاطر".

وأكدت الوزارة استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة عالية في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم لحماية حدود الوطن وصون أمنه واستقراره.