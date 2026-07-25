فلافيو بولسونارو يترشح لانتخابات الرئاسة في البرازيل

حصل فلافيو بولسونارو، اليوم السبت، على ترشيح الحزب اليميني الرئيسي في البرازيل لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل في منافسة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

في مؤتمر للحزب الليبرالي في مدينة ساو باولو، صرّح السناتور ونجل الرئيس السابق جاير بولسونارو، وهو يربت على ذراعه "دم بولسونارو يجري هنا".

حُكم على جاير بولسونارو، الذي تولى الرئاسة بين عامي 2019 و2022، بالسجن 27 عاماً بتهمة التخطيط لانقلاب عقب خسارته أمام لولا دا سيلفا في انتخابات عام 2022.

فلافيو بولسونارو والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي

حصل السيناتور فلافيو بولسونارو، البالغ 45 عامًا، أيضا على دعم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، أحد أبرز شخصيات اليمين السياسي في أميركا اللاتينية، والذي سافر إلى البرازيل خصيصًا لحضور مراسم الترشيح.

ويتصدر لولا دا سيلفا، البالغ 80 عامًا، حاليًا استطلاعات الرأي، وفقًا لأحدث استطلاع أجراه معهد "داتافولها" للأبحاث.

يشغل لولا دا سيلفا منصب الرئيس منذ عام 2023، بعد أن شغل المنصب سابقًا بين عامي 2003 و2011. وهو ينتمي إلى حزب العمال اليساري، الذي من المتوقع أن يعينه رسميًا مرشحه في أغسطس المقبل.

من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في البرازيل، أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، في 4 أكتوبر. وفي حال عدم حصول أي مرشح على أغلبية مطلقة، ستُجرى جولة إعادة في 25 أكتوبر.