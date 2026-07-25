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موسكو تتوعد كييف والغرب بـ"دفع ثمن" قصف روسيا

ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
25 يوليو 2026 22:44

أدانت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية بشدة الضربات الأوكرانية الأخيرة التي استهدفت مواقع داخل روسيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية الروسية "تاس" اليوم السبت.

ونُقل عن زاخاروف قولها "إن كييف تتعرض لهزيمة عسكرية وغير قادرة على تغيير مسار القتال. ولذلك، فإنها تصب غضبها على السكان المدنيين".
وأضافت أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والدول الغربية سيدفعون "ثمنا باهظا مقابل كل جريمة".

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وركزت زاخاروفا، بشكل خاص على الضربات الأوكرانية الأخيرة في مدينة كيروف الروسية.

وكانت طائرات مسيرة قتالية أوكرانية قد استهدفت كيروف في وقت سابق من الأسبوع. وقال حاكم المنطقة ألكسندر سوكولوف إن صاروخا أصاب مصنعا في المدينة، الواقعة على بعد نحو 800 كيلومتر شمال شرق العاصمة الروسية موسكو. وأضاف لاحقا أن الضربات أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 26 آخرين.

المصدر: د ب أ
ماريا زاخاروفا
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روسيا
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