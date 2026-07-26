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مسؤول أميركي: ترامب يمنح "فرصة" للمحادثات مع إيران

⁠مايك ​والتس ​السفير الأميركي ‌لدى ⁠الأمم ​المتحدة
26 يوليو 2026 17:46

أفاد ⁠مايك ​والتس ​السفير الأميركي ‌لدى ⁠الأمم ​المتحدة، اليوم ‌الأحد، بأن الرئيس ‌دونالد ترامب يمنح ​المحادثات مع إيران "فرصة محدودة".
وأكد والتس ​لقناة (فوكس نيوز) التلفزيونية الأميركية "إنه ​يمنح ‌المفاوضات متنفسا، ⁠ويمنحها ‌فرصة ‌محدودة".
كان موقع "أكسيوس" الإخباري نقل عن مصدرين مطلعين أن الرئيس ترامب أصدر توجيهاته إلى الجيش بعدم تنفيذ ضربات جديدة على إيران، الجمعة.

جاء توجيه الرئيس بعد موافقته على تنفيذ ضربات يومية على إيران خلال الأيام الثلاثة عشر السابقة. 
ويعكس قرار ترامب رغبته في إتاحة مجال أكبر للمساعي الدبلوماسية.

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وأضاف المصدران أن الجيش الأميركي لا يزال يعد خططا لاحتمال العودة إلى عمليات قتالية واسعة، إلا أن ترامب لم يصدر حتى الآن أي أوامر للتحرك في هذا الاتجاه.

المصدر: رويترز
دونالد ترامب
محادثات
إيران
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