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البابا يحث على حسن استخدام الذكاء الاصطناعي

البابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان
27 يوليو 2026 00:42

حث البابا ليو الرابع عشر، الأحد، الشباب في جميع أنحاء العالم على اتباع نهج متزن ومنضبط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، وذلك في رسالة عبر الفيديو وجهها إلى مهرجان للشباب المسيحي في البرازيل.

وشجع ليو الشباب "على الاستخدام الجيد لوسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، والاستعانة بهذه الأدوات باعتدال وانضباط، لأنها قد تجذبنا إلى عالم غير واقعي، حيث ينتهي الأمر بالأمور العابرة والمظاهر الخادعة إلى أن تحل محل القيم الحقيقية وما يهم حقا".

وفي مايو الماضي، نشر البابا ليو الرابع عشر أول رسالة بابوية عامة له، وهي وثيقة تتجاوز 100 صفحة مكرسة لموضوع الذكاء الاصطناعي.

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ودعت الوثيقة التعليمية، التي تحمل عنوان "ماجنيفيكا هومانيتاس" (الإنسانية العظيمة)، إلى وضع ضوابط صارمة لتنظيم تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه.

وفي الوقت نفسه، أقر البابا بأن هذه التكنولوجيا توفر أيضا فرصا مهمة، شريطة استخدامها بمسؤولية وبطرق تخدم البشرية.

المصدر: د ب أ
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بابا الفاتيكان
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البابا يحث على حسن استخدام الذكاء الاصطناعي
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