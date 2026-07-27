ترامب يعلن إجراء "محادثات جيدة" ‌مع إيران

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تجري "محادثات جيدة" مع إيران "في الوقت الراهن".
وأكد ترامب، في أثناء وجوده على متن طائرة الرئاسة (إير فورس وان) في طريقه إلى ولاية ميشيجان، أن لديه "متسعا كبيرا من الوقت" للتعامل مع إيران.
وأشار، في معرض حديثه عن اتفاق محتمل مع طهران، قائلا "سنرى ما سيحصل. أعتقد أن هناك فرصة جيدة لحدوث شيء ما"، متداركا "إذا لم يحدث ذلك، فسنعود إلى ما كنا نفعله قبل يومين".
وذكر أيضا أنه سيستفسر من روسيا عن تزويد إيران بصور التقطتها الأقمار الصناعية. وقال ترامب "سأسأل بوتين عن ذلك... وسنعرف حقيقة الأمر".