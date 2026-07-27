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ترامب يعلن إجراء "محادثات جيدة" ‌مع إيران

ترامب يصعد على متن الطائرة الرئاسية
27 يوليو 2026 21:14

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين، ⁠اليوم الاثنين، أن ​الولايات المتحدة ​تجري "محادثات جيدة" ‌مع إيران "في ⁠الوقت ​الراهن".
وأكد ترامب، في أثناء وجوده على متن ‌طائرة الرئاسة (إير فورس وان) في ‌طريقه إلى ولاية ميشيجان، أن ​لديه "متسعا كبيرا من الوقت" للتعامل مع إيران.
وأشار، في معرض حديثه عن ‌اتفاق محتمل ​مع طهران، قائلا "سنرى ما سيحصل. أعتقد أن هناك فرصة جيدة لحدوث شيء ما"، متداركا "إذا لم يحدث ذلك، فسنعود إلى ما كنا نفعله قبل يومين".
وذكر ‌أيضا ⁠أنه ‌سيستفسر ‌من روسيا عن تزويد ⁠إيران بصور التقطتها الأقمار ​الصناعية. وقال ترامب "سأسأل بوتين عن ذلك... وسنعرف حقيقة الأمر".

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المصدر: رويترز
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