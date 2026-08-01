جرحى وأضرار مادية جراء زلزال في إيطاليا

أعلنت السلطات في إيطاليا، اليوم السبت، أن زلزالًا بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب غرب مدينة نابولي، مؤديا إلى 26 إصابة وأضرار في الممتلكات.

ووقع الزلزال في وقت متأخر من مساء الجمعة في منطقة كامبي فليغري، على عمق ثلاثة كيلومترات (ميلين)، وفقًا للمعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين.

وتشهد المنطقة، التي تضم أكبر فوهة بركانية في أوروبا، نشاطًا زلزاليًا متكررًا.

وأعقب زلزال الجمعة هزات ارتدادية أقل شدة خلال الليل.

وقال لورينزو بينيديتو، رئيس نقابة الجيولوجيين في كامبانيا، في بيان "يُعد هذا الزلزال أقوى زلزال يضرب حقول فليغري خلال الأربعين عامًا الماضية".

وحذّر نيلو موسوميتشي وزير الحماية المدنية الإيطالي من أن النشاط البركاني لم ينتهِ بعد، وحثّ على توخي الحذر.

وأُجبر نحو 300 شخص على إخلاء منازلهم بسبب الهزات الأرضية.

وأفادت هيئة الحماية المدنية الإيطالية بإصابة 26 شخصًا، نُقل خمسة منهم إلى المستشفى.

وذكر موسوميتشي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الزلزال تسبب أيضًا في "انهيار عدد من المباني غير المأهولة" وانزلاقات أرضية.

وأفادت وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء بأن معظم الأضرار وجميع المُهجّرين كانوا من مدينة "بوتسولي".