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13 قتيلا بتحطم طائرة في البيرو

13 قتيلا بتحطم طائرة في البيرو
2 أغسطس 2026 00:18

قتل 13 شخصا على الأقل إثر تحطم طائرة صغيرة كانت تقل سياحا لزيارة موقع أثري معروف في البيرو، بحسب مصدر أمني في الشرطة السبت.
وأكد خورخي أندرادي، الميجور في الشرطة للصحافيين من مكان الحادث في جنوب البلاد "لدينا معلومات تفيد بمصرع 11 راكبا واثنين من أفراد الطاقم".
وقع الحادث بعد إقلاع الطائرة من مطار في بيسكو الواقعة على بعد نحو 240 كيلومترا جنوب العاصمة ليما.
أضاف أندرادي "نظرا لخطورة الحادث، لم ينجُ أحد. وقد انتشلنا أربع جثث حتى الآن"، من دون الكشف عن هويات الضحايا.

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  • "خطوط نازكا"

ولم يقدم المسؤول أي مؤشر فوري عن سبب الحادث، وستتولى هيئة الطيران المدني في البيرو التحقيق في الواقعة.
أظهرت صور، نشرتها وسائل إعلام محلية على موقع "فيسبوك"، عناصر الإطفاء والشرطة وهم يعملون في موقع الحادث، وسط حطام الطائرة الملتوي والمشتعل.
وتعمل عشرات الطائرات الصغيرة انطلاقا من مطار بيسكو، حيث تنقل أعدادا كبيرة من السياح، ومعظمهم من الأجانب، الراغبين في زيارة "خطوط نازكا".
يضم الموقع المصنف ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي مجموعة من النقوش الأرضية المحفورة في رمال الصحراء، يعود تاريخها إلى الفترة ما بين عامي 500 قبل الميلاد و500 ميلادي، وفق المنظمة الأممية.

المصدر: آ ف ب
البيرو
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تحطم طائرة
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