مقتل 5 مسلحين وجندي بعملية أمنية في باكستان

إسلام آباد (وكالات)



أعلن الجيش الباكستاني، أمس، مقتل 5 مسلحين وجندي خلال عملية أمنية استندت إلى معلومات استخباراتية في منطقة رزمك بإقليم وزيرستان الشمالية التابعة لولاية خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.

وأوضح مكتب العلاقات العامة للجيش الباكستاني في بيان أن القوات الأمنية نفذت العملية بعد ورود معلومات عن وجود مسلحين في المنطقة وأسفرت الاشتباكات عن مقتل خمسة منهم فيما لقي ضابط يقود القوة المشاركة حتفه أثناء تبادل إطلاق النار.

وأضاف البيان أنه تم ضبط أسلحة وذخائر بحوزة المسلحين فيما تواصل القوات عمليات التمشيط لملاحقة أي عناصر أخرى في المنطقة، مؤكداً استمرار العمليات لمكافحة الإرهاب.

من جانبه أشاد رئيس الوزراء شهباز شريف بنجاح العملية معرباً عن تعازيه لأسرة الجندي، ومجدداً تعهد الحكومة بمواصلة جهود القضاء على الإرهاب في البلاد.

وتأتي العملية بعد يومين من هجوم استهدف نقطة أمنية في منطقة هنغو بولاية خيبر بختونخوا أسفر عن مقتل تسعة من رجال الشرطة وإصابة 28 آخرين فيما قتل 15 مسلحاً خلال الاشتباكات.