هجمات متبادلة بين موسكو وكييف تسفر عن خسائر بشرية

أسفرت ضربات أوكرانية على روسيا عن مقتل تسعة أشخاص على الأقلّ، يوم الأحد، فيما أودت هجمات روسية على أوكرانيا بخمسة على الأقلّ، وفق مسؤولين في البلدين.

وتسبّبت ضربات أوكرانية على إقليم بيلغورود الروسي في مقتل أربعة أشخاص، بينهم فتاة في الثالثة عشرة، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة بالإنابة ألكسندر شوفاييف. وأسفر هجوم منفصل بطائرة مسيّرة على منطقة ساراتوف المتاخمة لكازاخستان عن مقتل شخصين آخرين. كما قُتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف سيارة في منطقة أودمورتيا الروسية، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من خط المواجهة، وذلك حسبما ذكرت أولغا أبراموفا القائمة بأعمال حاكم المنطقة عبر تطبيق تلغرام.

وفي أوكرانيا، تسبّبت ضربات روسية في مقتل شخصين في منطقة دنيبروبيتروفسك (شرق)، فضلا عن مقتل شخص في زابوريجيا وآخر في خيرسون في الجنوب، بحسب السلطات المحلية. وأدّى القصف الروسي إلى تدمير منشأة بريدية في منطقة خاركيف (شمال) وأودى بموظف، بحسب ما أفادت مؤسسة البريد "نوفا بوستا".