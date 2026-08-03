روسيا تعلن سقوط قتلى في ضربات ليلية

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، مقتل سبعة أشخاص وإصابة 15 آخرين في ضربات استهدفت مناطق مختلفة، مساء أمس.

وقال سيرغي أكسيونوف رئيس السلطات المحلية في شبه جزيرة القرم، عبر تطبيق تلغرام "سقط ضحايا"، مؤكدا مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين.

وتتعرض القرم التي ضمّتها روسيا عام 2014 بانتظام لهجمات، ردا على الضربات التي تستهدف الأراضي الأوكرانية.

وقُتل أربعة أشخاص آخرين جراء سقوط حطام طائرة مسيّرة في منطقة كراسنودار.

وقال فينيامين كوندراتييف حاكم المنطقة إن الضربة أسفرت أيضا عن إصابة 13 شخصا.

من جهة أخرى، استهدفت ضربة جديدة مستودعا تابعا لعملاق التجارة الإلكترونية الروسي "وايلدبيريز" على بعد حوالى 180 كيلومترا شرق العاصمة موسكو، بحسب ما أفادت المجموعة والسلطات المحلية.

وجاء في بيان صادر عن "وايلدبيريز" أن "حريقا اندلع في موقع لوجستي للشركة في منطقة فلاديمير نتيجة هجوم"، مع الإشارة إلى أنه تمّ إجلاء العاملين في المستودع.