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عون يؤكد واجب العدالة والحقيقـة والمحاسبة

انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020 (أ ف ب)
4 أغسطس 2026 01:53

بيروت (الاتحاد)

قال الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، في بيان أمس، بمناسبة مرور 6 أعوام على تفجير مرفأ بيروت، إن ذكرى انفجار المرفأ «تذكير بواجب العدالة والحقيقة والمحاسبة»، مؤكداً «ضرورة صدور القرار الظني عن المحقق العدلي في هذه القضية». وأضاف «إن هذه الذكرى ليست مجرد محطة للحداد، بل تذكير دائم بواجب لا يسقط بالتقادم: واجب الحقيقة والعدالة والمحاسبة، والعدالة لا تعني الانتقام، بل تعني إحقاق الحق، وكشف الحقيقة كاملة غير منقوصة، ومحاسبة كل من تقاعس أو قصّر أو تسبب بهذه الكارثة، أياً كان موقعه أو صفته». وقال رئيىس الجمهورية: «إن القضاء اللبناني مدعوّ اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إثبات استقلاليته وقدرته على إنصاف الضحايا».

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