روسيا تعلن استهداف سفن وموانئ أوكرانية

​قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم ​الثلاثاء، إن قواتها قصفت ​ثلاث سفن في ميناء ​ميكولايف الأوكراني وسفينة أخرى في البحر الأسود قبالة أوديسا، مشيرة إلى أن السفينة الرابعة ​كانت تُستخدم "لصالح الجيش الأوكراني".

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية قصفت ​أيضاً محطة حاويات ومستودعاً يستخدم ​لتخزين الطائرات المسيّرة ومكوناتها في ميناء تشورنومورسك.

وتكثّفت الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف، في الأسابيع القليلة الماضية، على السفن التي تقول كل منهما إنها ​تساعد الطرف الآخر في الجهود الحربية، في حين لا تزال المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة بهدف إنهاء النزاع معلقة.