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روسيا تعلن استهداف سفن وموانئ أوكرانية

جندي أوكراني يراقب سفينة في البحر الأسود - أرشيفية
4 أغسطس 2026 18:57

​قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم ​الثلاثاء، إن قواتها قصفت ​ثلاث سفن في ميناء ​ميكولايف الأوكراني وسفينة أخرى في البحر الأسود قبالة أوديسا، مشيرة إلى أن السفينة الرابعة ​كانت تُستخدم "لصالح الجيش الأوكراني".
وأضافت الوزارة أن القوات الروسية قصفت ​أيضاً محطة حاويات ومستودعاً يستخدم ​لتخزين الطائرات المسيّرة ومكوناتها في ميناء تشورنومورسك.
وتكثّفت الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف، في الأسابيع القليلة الماضية، على السفن التي تقول كل منهما إنها ​تساعد الطرف الآخر في الجهود الحربية، في حين لا تزال المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة بهدف إنهاء النزاع معلقة.

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المصدر: رويترز
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