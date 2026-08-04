قتلى وجرحى إثر انهيار أرضي في إثيوبيا

قُتل 14 شخصاً وأصيب 5 إثر انزلاق تربة في دير بمنطقة أمهرة في شمال إثيوبيا، وفق ما أفاد رئيس الدير ميغابي هاديس نيكا تيبب أبابو، اليوم الثلاثاء.

وتشهد معظم أنحاء إثيوبيا أمطاراً غزيرة خلال موسم الأمطار الطويل الممتد من يونيو إلى سبتمبر.

وقال تيبب أبابو إن انزلاق التربة في سيلا دينغاي، على بعد نحو 200 كيلومتر شمال شرق العاصمة أديس أبابا "وقع الاثنين في الساعة السابعة صباحاً، بعد أمطار غزيرة جداً طوال الليل، مصحوبة ببرق ورعد".

واجتاح انهيار طيني مصحوب بصخور متراكمة سفح تل، فطمر جزءاً من دير تسادكان مريم.

وأوضح رئيس الدير: "لقي أربعة عشر مصلياً كانوا في الدير مصرعهم على الفور. وأُصيب آخرون بجروح خطرة ونُقلوا إلى المستشفى"، مضيفاً أن حصيلة القتلى "نهائية".

وأعلنت السلطات المحلية في منطقة شوا الشمالية حيث يقع سيلا دينغاي، مقتل 14 شخصاً، متحدثة عن "زلزال وانزلاق تربة مفاجئ"، من دون التطرق إلى تفاصيل إضافية.

وتتعرض إثيوبيا لكوارث متكررة مرتبطة بالمناخ. ففي يوليو 2024، لقي ما لا يقل عن 257 شخصاً حتفهم جراء انهيار أرضي، وفي مارس قضى 80 شخصاً في فيضانات وانزلاقات تربة في جنوب البلاد.